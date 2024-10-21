Трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме в пермском посёлке Уральский

В Пермском крае произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Погибли трое детей, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Двухэтажный многоквартирный дом в Пермском крае. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, одиннадцать жильцов дома в посёлке Уральский смогли самостоятельно покинуть здание. Во время тушения сотрудники нашли тела троих мальчиков возрастом 1, 3 и 5 лет. Их мать была госпитализирована с ожогами. На место происшествия направлены психологи.