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20 октября, 01:31

Пожар в частном доме унёс жизни троих детей под Тулой

Частный дом загорелся в деревне Демидовка под Тулой в ночь на 20 октября. В момент трагедии внутри были лишь трое детей, которые остались без присмотра родителей. Их тела обнаружили спасатели, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, погибшей девочке было восемь лет, а двум мальчикам — три и четыре года. Несмотря на наличие печки, пожарного извещателя в помещении не оказалось. На кадрах с места инцидента видно, что огонь выжег весь дом изнутри.

Работа дознавателя МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

Около 02:15 спасатели сбили открытое горение, а уже спустя час в МЧС отчитались о полной ликвидации пожара на площади 48 квадратных метров. Причину произошедшего устанавливает дознаватель.

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Баловство с электроприбором едва не стоило жизни и трём юным жителям Курска. Дети, старшему из которого было 11 лет, решили поиграть в полярников и залезли под одеяло с феном. Прибор заискрил и поджёг диван. Спасти остальное имущество удалось лишь благодаря оперативному прибытию пожарного расчёта.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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