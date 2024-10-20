Пожар в частном доме унёс жизни троих детей под Тулой
Частный дом загорелся в деревне Демидовка под Тулой в ночь на 20 октября. В момент трагедии внутри были лишь трое детей, которые остались без присмотра родителей. Их тела обнаружили спасатели, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, погибшей девочке было восемь лет, а двум мальчикам — три и четыре года. Несмотря на наличие печки, пожарного извещателя в помещении не оказалось. На кадрах с места инцидента видно, что огонь выжег весь дом изнутри.
Работа дознавателя МЧС. Видео © Telegram / МЧС России
Около 02:15 спасатели сбили открытое горение, а уже спустя час в МЧС отчитались о полной ликвидации пожара на площади 48 квадратных метров. Причину произошедшего устанавливает дознаватель.
Баловство с электроприбором едва не стоило жизни и трём юным жителям Курска. Дети, старшему из которого было 11 лет, решили поиграть в полярников и залезли под одеяло с феном. Прибор заискрил и поджёг диван. Спасти остальное имущество удалось лишь благодаря оперативному прибытию пожарного расчёта.
Telegram / МЧС России