В Курске юные «полярники» устроили пожар в квартире и сожгли диван
Сгоревшая кровать в Курске после пожара. Обложка © Telegram / МЧС России
В Курске произошёл пожар в одной из квартир из-за юных «полярников». В результате возгорания никто не пострадал, но сильно повреждён диван и личные вещи, сообщает МЧС России.
Всё случилось, когда дома находились три юных путешественника. Дети 3, 9 и 11 лет решили поиграть в полярников. Они накрылись одеялом и включили фен. В итоге электроприбор заискрил.
«Испугавшись, дети побежали к соседям за помощью. К приезду огнеборцев МЧС России горел диван и личные вещи. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в министерстве.
Ранее стало известно о пожаре в Тюмени. Там загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации. Шесть человек пострадали. Всего из горящего здания эвакуировали 77 человек. На тушение пожара в центр приехали 12 единиц техники и 42 специалиста.