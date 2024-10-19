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19 октября, 18:28

В Курске юные «полярники» устроили пожар в квартире и сожгли диван

Сгоревшая кровать в Курске после пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

Сгоревшая кровать в Курске после пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

В Курске произошёл пожар в одной из квартир из-за юных «полярников». В результате возгорания никто не пострадал, но сильно повреждён диван и личные вещи, сообщает МЧС России.

Всё случилось, когда дома находились три юных путешественника. Дети 3, 9 и 11 лет решили поиграть в полярников. Они накрылись одеялом и включили фен. В итоге электроприбор заискрил.

«Испугавшись, дети побежали к соседям за помощью. К приезду огнеборцев МЧС России горел диван и личные вещи. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в министерстве.

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Ранее стало известно о пожаре в Тюмени. Там загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации. Шесть человек пострадали. Всего из горящего здания эвакуировали 77 человек. На тушение пожара в центр приехали 12 единиц техники и 42 специалиста.

Наталья Афонина
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