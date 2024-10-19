Шесть постояльцев пострадали при пожаре в реабилитационном центре в Тюмени

Шесть человек пострадали в результате ночного пожара в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени. Они госпитализированы, всего из горящего здания эвакуировали 77 человек, сообщает ГУ МЧС по области.

Пожар в реабилитационном центре в Тюмени. Видео © ГУ МЧС по Тюменской области

«На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались 2 автобуса и подвижный пункт. Жертв нет», — рассказали в главке.