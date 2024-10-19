Шесть постояльцев пострадали при пожаре в реабилитационном центре в Тюмени
Шесть человек пострадали в результате ночного пожара в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени. Они госпитализированы, всего из горящего здания эвакуировали 77 человек, сообщает ГУ МЧС по области.
Пожар в реабилитационном центре в Тюмени. Видео © ГУ МЧС по Тюменской области
«На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались 2 автобуса и подвижный пункт. Жертв нет», — рассказали в главке.
В тушении здания участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров, теперь предстоит выяснить его причины.
Этой же ночью в Кирсанове Тамбовской области два человека погибли в результате взрыва и обрушения пятиэтажки. МЧС показало видео с места событий, на которых видно, что рухнули два верхних этажа, а на месте квартир зияет огромная дыра.
ГУ МЧС по Тюменской области