Дыра вместо квартир: Появилось первое видео с места смертельного взрыва пятиэтажке в Кирсанове

В Кирсанове Тамбовской области спасатели МЧС России работают на месте взрыва и обрушения пятиэтажки, в результате которого погибли два человека. Ведомство показало видео с места трагедии.

Место взрыва в пятиэтажке в Кирсанове. Видео © МЧС Тамбовской области

В МЧС пояснили, что пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа в доме на улице Коммунистической. Повреждены 4 и 5 этажи здания. На месте работают 34 специалиста МЧС и 18 единиц техники.