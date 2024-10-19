Дыра вместо квартир: Появилось первое видео с места смертельного взрыва пятиэтажке в Кирсанове
МЧС показало видео с места взрыва в пятиэтажке в Кирсанове, где погибли двое
В Кирсанове Тамбовской области спасатели МЧС России работают на месте взрыва и обрушения пятиэтажки, в результате которого погибли два человека. Ведомство показало видео с места трагедии.
Место взрыва в пятиэтажке в Кирсанове. Видео © МЧС Тамбовской области
В МЧС пояснили, что пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа в доме на улице Коммунистической. Повреждены 4 и 5 этажи здания. На месте работают 34 специалиста МЧС и 18 единиц техники.
По предварительным сведениям, в результате взрыва два человека погибли, ещё двое пострадали. Спасены 5 жильцов.
МЧС Тамбовской области