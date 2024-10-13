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13 октября, 13:40

Взрыв в многоэтажке в Уфе оказался покушением на убийство

Задержан уфимец, устроивший хлопок газа в многоэтажке, чтобы убить соседа

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Ладыгина в Уфе, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Согласно предварительной версии следствия, подозреваемый из личной неприязни решил убить соседа. Для воплощения своего плана он снял заглушку с газовой трубы у себя в квартире на втором этаже, которую установили за неуплату коммунальных услуг. Помещение наполнилось газом, в итоге произошёл хлопок с последующим возгоранием. Задумка подозреваемого не сработала – пострадал он сам и находившаяся в доме женщина.

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Ладыгина в Уфе. Видео © t.me / bdtprb

Злоумышленник уже задержан, расследование продолжается. Дело заведено по статьям УК РФ «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленное повреждение имущества».

«Продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе управления.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Уфе, есть пострадавшие
Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Уфе, есть пострадавшие

Ранее в городе Кизел Пермского края в одном из жилых многоквартирных домов случился взрыв газа. В результате взрыва были обрушены межэтажные перекрытия между 4 и 3 этажами. Пострадало два человека.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Бражников
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