Взрыв в многоэтажке в Уфе оказался покушением на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Ладыгина в Уфе, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Согласно предварительной версии следствия, подозреваемый из личной неприязни решил убить соседа. Для воплощения своего плана он снял заглушку с газовой трубы у себя в квартире на втором этаже, которую установили за неуплату коммунальных услуг. Помещение наполнилось газом, в итоге произошёл хлопок с последующим возгоранием. Задумка подозреваемого не сработала – пострадал он сам и находившаяся в доме женщина.

Взрыв газа в многоэтажном доме на улице Ладыгина в Уфе. Видео © t.me / bdtprb

Злоумышленник уже задержан, расследование продолжается. Дело заведено по статьям УК РФ «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Умышленное повреждение имущества».

«Продолжается осмотр квартир и конструкций дома, по результатам будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе управления.