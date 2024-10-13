Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Уфе, есть пострадавшие

В Уфе в жилой пятиэтажке взорвался газ, после чего начался пожар. Сотрудники МЧС сумели спаси из здания четырёх человек, а ещё 20 эвакуировались самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Взрыв газа в доме. Видео © Telegram / МЧС России

«На улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на 2-ом этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. 20 жителей эвакуировались самостоятельно. Госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением», — рассказали представители Министерства.

На месте продолжают работать 64 специалиста и 21 единица техники. Возгорание на 25 квадратах удалось ликвидировать.