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19 октября, 04:15

Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Тамбовской области

Егоров: Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Тамбовской области

Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в городе Кирсанове Тамбовской области. По информации губернатора региона Максима Егорова, в результате происшествия погибли два человека.

«Сегодня в 04:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Кирсанов, ул.Коммунистическая, д.29. Взрыв произошёл на 4 этаже, есть разрушения. <…> Пожар был локализован в 5:41», — написал Егоров в телеграм-канале.

Жильцы дома были оперативно эвакуированы. ПО предварительной информации, два человека погибли. За медицинской помощью обратились восемь жильцов, они были доставлены в больницу. Пять человек от госпитализации отказались.

Взрыв в многоэтажке в Уфе оказался покушением на убийство
Взрыв в многоэтажке в Уфе оказался покушением на убийство

Ранее в городе Кизел Пермского края в одном из жилых многоквартирных домов случился взрыв газа. В результате взрыва были обрушены межэтажные перекрытия между 4 и 3 этажами. Пострадало два человека.

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Life.ru

Оксана Попова
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