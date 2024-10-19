Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке в Тамбовской области

Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в городе Кирсанове Тамбовской области. По информации губернатора региона Максима Егорова, в результате происшествия погибли два человека.

«Сегодня в 04:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Кирсанов, ул.Коммунистическая, д.29. Взрыв произошёл на 4 этаже, есть разрушения. <…> Пожар был локализован в 5:41», — написал Егоров в телеграм-канале.

Жильцы дома были оперативно эвакуированы. ПО предварительной информации, два человека погибли. За медицинской помощью обратились восемь жильцов, они были доставлены в больницу. Пять человек от госпитализации отказались.