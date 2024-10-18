Стало известно о россиянах, пострадавших при пожаре в пятизвëздочном отеле в Анталье

Трое граждан России, по предварительным данным, пострадали при пожаре в пятизвëздочном отеле Imperial Sunland Resort в курортном городке Бельдиби в Турции. Об этом стало известно SHOT.

Всех пострадавших туристов доставили в больницу Кемера. Согласно предварительным сведениям, они сильно надышались продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает. Часть россиян, также находившихся в горевшей гостинице, туроператоры уже расселили по другим отелям.