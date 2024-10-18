Стало известно о россиянах, пострадавших при пожаре в пятизвëздочном отеле в Анталье
Трое россиян могли пострадать при пожаре в отеле Imperial в Анталье
Пожар в отеле Imperial в Анталье. Обложка © X / AntalyaKanalV
Трое граждан России, по предварительным данным, пострадали при пожаре в пятизвëздочном отеле Imperial Sunland Resort в курортном городке Бельдиби в Турции. Об этом стало известно SHOT.
Всех пострадавших туристов доставили в больницу Кемера. Согласно предварительным сведениям, они сильно надышались продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает. Часть россиян, также находившихся в горевшей гостинице, туроператоры уже расселили по другим отелям.
Ранее Life.ru сообщал, что пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в курортном городке Бельдиби в Анталье. Российские туристы оказались заблокированы в номерах на пятом этаже, люди просили о помощи через окна.