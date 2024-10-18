Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 18:15

Стало известно о россиянах, пострадавших при пожаре в пятизвëздочном отеле в Анталье

Трое россиян могли пострадать при пожаре в отеле Imperial в Анталье

Пожар в отеле Imperial в Анталье. Обложка © X / AntalyaKanalV

Пожар в отеле Imperial в Анталье. Обложка © X / AntalyaKanalV

Трое граждан России, по предварительным данным, пострадали при пожаре в пятизвëздочном отеле Imperial Sunland Resort в курортном городке Бельдиби в Турции. Об этом стало известно SHOT.

Всех пострадавших туристов доставили в больницу Кемера. Согласно предварительным сведениям, они сильно надышались продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает. Часть россиян, также находившихся в горевшей гостинице, туроператоры уже расселили по другим отелям.

Дипломаты проверяют данные о горящем в Анталье отеле с заблокированными внутри россиянами
Дипломаты проверяют данные о горящем в Анталье отеле с заблокированными внутри россиянами

Ранее Life.ru сообщал, что пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в курортном городке Бельдиби в Анталье. Российские туристы оказались заблокированы в номерах на пятом этаже, люди просили о помощи через окна.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров