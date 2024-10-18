Дипломаты проверяют данные о горящем в Анталье отеле с заблокированными внутри россиянами
Генконсульство РФ находится в контакте с Турцией по ситуации с пожаром в отеле
Кадр с пожара в турецком отеле. Обложка © X / AntalyaKanalV
Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной по ситуации с пожаром в одном из отелей, где оказались заблокированы россияне. Там заверили, что продолжают следить за ситуацией.
«В связи с информацией СМИ о пожаре в одном из отелей в провинции Анталья Генконсульство РФ в Анталье установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператора. По имеющейся информации, проводятся эвакуационные мероприятия», — приводит РИА «Новости» сообщение дипведомства.
Тем временем турецкий телеканал KRT сообщает, что пожар в отеле уже потушен. После ЧП пострадало 12 человек — их доставили в больницу. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно. Также были спасены 48 человек, которые находились на крыше гостиницы. Прибывший на место губернатор Кемера Ахмет Солмаз сообщил, что обошлось без жертв.
Ранее Life.ru сообщал, что пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле Imperial Sunland resort в курортном городке Бельдиби в Анталье. Российские туристы оказались заблокированы в номерах на пятом этаже, люди просили о помощи через окна.