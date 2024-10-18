Дипломаты проверяют данные о горящем в Анталье отеле с заблокированными внутри россиянами

Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкой стороной по ситуации с пожаром в одном из отелей, где оказались заблокированы россияне. Там заверили, что продолжают следить за ситуацией.

«В связи с информацией СМИ о пожаре в одном из отелей в провинции Анталья Генконсульство РФ в Анталье установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператора. По имеющейся информации, проводятся эвакуационные мероприятия», — приводит РИА «Новости» сообщение дипведомства.

Тем временем турецкий телеканал KRT сообщает, что пожар в отеле уже потушен. После ЧП пострадало 12 человек — их доставили в больницу. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно. Также были спасены 48 человек, которые находились на крыше гостиницы. Прибывший на место губернатор Кемера Ахмет Солмаз сообщил, что обошлось без жертв.