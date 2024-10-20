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20 октября, 11:37

Семья с двумя детьми погибла во время пожара в Калмыкии

В селе Плодовитое в Калмыкии загорелся частный дом. Пожарные во время тушения нашли внутри тела четырёх человек, двое из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара в Калмыкии. Видео © Telegram / МЧС России

«Жильё не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор звуком предупредил бы о задымлении. Шанс на спасение был бы у всех. Огонь на 100 квадратах потушили 6 специалистов и 1 единица техники», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее в Киреевском районе Тульской области в деревне Демидовка после пожара на пепелище частного дома обнаружили тела трёх детей. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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