Семья с двумя детьми погибла во время пожара в Калмыкии

В селе Плодовитое в Калмыкии загорелся частный дом. Пожарные во время тушения нашли внутри тела четырёх человек, двое из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара в Калмыкии. Видео © Telegram / МЧС России

«Жильё не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор звуком предупредил бы о задымлении. Шанс на спасение был бы у всех. Огонь на 100 квадратах потушили 6 специалистов и 1 единица техники», — сказано в сообщении ведомства.