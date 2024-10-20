Тульский СК завёл уголовное дело после обнаружения трёх мёртвых детей на пепелище дома

Уголовное дело возбуждено в Киреевском районе Тульской области по факту обнаружения тел трёх детей на пепелище дома после пожара. Речь идёт о статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в СК региона. На месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.

«По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября 2024 года в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном в деревне Демидовка Киреевского района, скончались трое детей 2015, 2020 и 2021 годов рождения», — говорится в сообщении.

На данный момент следствие проводит необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить причину возгорания и обстоятельства гибели детей. Эксперты осматривают дом и допрашивают родителей.