Тульский СК завёл уголовное дело после обнаружения трёх мёртвых детей на пепелище дома
СК Тульской области завёл уголовное дело по факту смерти трёх детей в пожаре
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх детей в пожаре в Тульской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области
Уголовное дело возбуждено в Киреевском районе Тульской области по факту обнаружения тел трёх детей на пепелище дома после пожара. Речь идёт о статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в СК региона. На месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.
«По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября 2024 года в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном в деревне Демидовка Киреевского района, скончались трое детей 2015, 2020 и 2021 годов рождения», — говорится в сообщении.
На данный момент следствие проводит необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить причину возгорания и обстоятельства гибели детей. Эксперты осматривают дом и допрашивают родителей.
Напомним, что трое детей погибли во время пожара в Тульской области. Огонь окутал частный дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На место происшествия приехали 15 специалистов и шесть единиц техники. В огне погибли восьмилетняя девочка и мальчики трёх и четырёх лет. Их тела обнаружили пожарные. Родителей в момент трагедии дома не было, как и пожарных извещателей.