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25 октября, 10:19
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Учинивший резню в «Окее» петербуржец ворвался в магазин с двумя кухонными ножами

Ножи, с которыми неадекват напал на покупателей магазина в Петербурге. Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Ножи, с которыми неадекват напал на покупателей магазина в Петербурге. Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Напавший на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, ворвался в магазин с двумя кухонными ножами. Как пишет SHOT, неадекват признался, что на совершение преступления его подтолкнула ненависть к окружающим людям.

По данным телеграм-канала, всех пострадавших увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Напавший на покупателей гипермаркета в Петербурге заявил, что ненавидит людей
Напавший на покупателей гипермаркета в Петербурге заявил, что ненавидит людей

Как уже писал Life.ru, сегодня утром, 25 октября, мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге, атаковав холодным оружием других покупателей. К счастью, нападавшего удалось нейтрализовать — его скрутил один из покупателей. Тем не менее он успел ранить четырёх человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Личность неадеквата уже установлена, по данным СМИ, это 44-летний Юрий А., который раньше занимался фехтованием и, к слову, часто покупал в этом гипермаркете алкоголь.

Николь Вербер
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