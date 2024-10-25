Учинивший резню в «Окее» петербуржец ворвался в магазин с двумя кухонными ножами
Ножи, с которыми неадекват напал на покупателей магазина в Петербурге. Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Напавший на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, ворвался в магазин с двумя кухонными ножами. Как пишет SHOT, неадекват признался, что на совершение преступления его подтолкнула ненависть к окружающим людям.
По данным телеграм-канала, всех пострадавших увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Как уже писал Life.ru, сегодня утром, 25 октября, мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге, атаковав холодным оружием других покупателей. К счастью, нападавшего удалось нейтрализовать — его скрутил один из покупателей. Тем не менее он успел ранить четырёх человек. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Личность неадеквата уже установлена, по данным СМИ, это 44-летний Юрий А., который раньше занимался фехтованием и, к слову, часто покупал в этом гипермаркете алкоголь.