Устроивший резню в «Окее» петербуржец часто покупал там алкоголь

Вооружённый ножом мужчина, устроивший резню в петербургском «Окее», часто заходил в этот магазин и затаривался крепким алкоголем. По данным SHOT, мужчину неоднократно видели в неадекватном состоянии.

По словам местных жителей, нападавший часто искал собутыльников прямо возле магазина. Сейчас его везут на медосвидетельствование, после чего доставят в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц. Неадеквату грозит до 20 лет лишения свободы.