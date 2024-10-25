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25 октября, 10:06

Устроивший резню в «Окее» петербуржец часто покупал там алкоголь

Вооружённый ножом мужчина, устроивший резню в петербургском «Окее», часто заходил в этот магазин и затаривался крепким алкоголем. По данным SHOT, мужчину неоднократно видели в неадекватном состоянии.

Обстановка возле магазина в Петербурге, где произошла резня. Видео © Telegram / SHOT

По словам местных жителей, нападавший часто искал собутыльников прямо возле магазина. Сейчас его везут на медосвидетельствование, после чего доставят в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц. Неадеквату грозит до 20 лет лишения свободы.

Стала известна личность мужчины, устроившего резню в гипермаркете в Петербурге
Стала известна личность мужчины, устроившего резню в гипермаркете в Петербурге

Ранее Life.ru сообщал, что в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей. Он заявил, что ненавидит людей. Предварительно, преступник был под наркотиками. Есть пострадавшие.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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