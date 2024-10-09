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9 октября, 11:42

Мужчина на мотоцикле с топором устроил резню в израильском городе

В Израиле мужчина с ножом напал на людей, минимум шесть человек пострадали

В израильском городе Хадера мужчина, вооружившись ножом, напал на прохожих в городе. Два человека в критическом состоянии. Об этом сообщает сайт MigNews.

Напавшего на людей с ножом в Израиле задержали. Видео © Telegram / Voice of Israel

В Израиле мужчина устроил поножовщину, в результате которой пострадали шесть человек, двое из которых сейчас в критическом состоянии. Раненые были госпитализированы. Нападавшего нейтрализовали.

Мэр города Нир Бен Хаим сообщил, что нападавший имел при себе ещё и топор, а между четырьмя локациями, где были совершены нападения, он передвигался на мотоцикле. Градоначальник назвал произошедшее терактом.

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Ранее на центральном вокзале израильского города Беэр-Шева террорист открыл огонь по людям. В результате погибла 20-летняя девушка из пограничной стражи Израиля, пострадали — ещё не менее десяти человек. Нападавшего убили. Преступником оказался ранее судимый 29-летний араб-бедуин Ахмад Саид Акаби.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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