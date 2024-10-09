Мужчина на мотоцикле с топором устроил резню в израильском городе

В израильском городе Хадера мужчина, вооружившись ножом, напал на прохожих в городе. Два человека в критическом состоянии. Об этом сообщает сайт MigNews.

Напавшего на людей с ножом в Израиле задержали. Видео © Telegram / Voice of Israel

В Израиле мужчина устроил поножовщину, в результате которой пострадали шесть человек, двое из которых сейчас в критическом состоянии. Раненые были госпитализированы. Нападавшего нейтрализовали.

Мэр города Нир Бен Хаим сообщил, что нападавший имел при себе ещё и топор, а между четырьмя локациями, где были совершены нападения, он передвигался на мотоцикле. Градоначальник назвал произошедшее терактом.