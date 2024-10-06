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6 октября, 13:24

Установлена личность террориста, расстрелявшего людей на юге Израиля

Voice of Israel: Теракт на вокзале в Беэр-Шеве устроил 29-летний араб-бедуин

Стала известна личность террориста, открывшего стрельбу на вокзале в израильском городе Беэр-Шева. Как сообщает Voice of Israel, им оказался ранее судимый 29-летний араб-бедуин Ахмад Саид Акаби.

Обстановка на месте теракта в израильском городе Беэр-Шева. Видео © Telegram / משטרת ישראל - Israel Police

Устроивший стрельбу родился в бедуинской деревне Хура, у него есть гражданство Израиля. В 2015 году его родственник на том же вокзале в Беэр-Шеве убил израильского солдата.

Как ранее сообщалось, террорист открыл стрельбу на центральном вокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля. По предварительным данным, пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб — это 20-летняя девушка. Она состояла на службе в пограничной страже Израиля. Нападавший был ликвидирован.

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X / mamashami/status

Наталья Демьянова
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