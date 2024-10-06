Установлена личность террориста, расстрелявшего людей на юге Израиля

Стала известна личность террориста, открывшего стрельбу на вокзале в израильском городе Беэр-Шева. Как сообщает Voice of Israel, им оказался ранее судимый 29-летний араб-бедуин Ахмад Саид Акаби.

Обстановка на месте теракта в израильском городе Беэр-Шева. Видео © Telegram / משטרת ישראל - Israel Police

Устроивший стрельбу родился в бедуинской деревне Хура, у него есть гражданство Израиля. В 2015 году его родственник на том же вокзале в Беэр-Шеве убил израильского солдата.