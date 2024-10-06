«Всё катится к большой войне»: США бросят Украину ради Израиля, считает Пучков

Ситуация на Ближнем Востоке движется к большой войне, считает публицист Дмитрий Goblin Пучков. По его словам, эскалацией конфликта занимается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. И США окажут ему помощь, полагает собеседник радио Sputnik.

«То, что всё катится к большой войне — никаких сомнений нет. Занят этим именно гражданин Нетаньяху, который никого не слушает и делает, что хочет», — подчеркнул Пучков.

Он также отметил, что США ради поддержки Израиля бросят Украину. При этом публицист выразил сомнение в желании Ирана начинать войну. Исламской Республике проще и дешевле вооружать хуситов или «Хезболлу», заключил эксперт.