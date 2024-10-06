Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 09:34

«Всё катится к большой войне»: США бросят Украину ради Израиля, считает Пучков

Дмитрий Пучков заявил, что США бросят Украину ради Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке движется к большой войне, считает публицист Дмитрий Goblin Пучков. По его словам, эскалацией конфликта занимается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. И США окажут ему помощь, полагает собеседник радио Sputnik.

«То, что всё катится к большой войне — никаких сомнений нет. Занят этим именно гражданин Нетаньяху, который никого не слушает и делает, что хочет», — подчеркнул Пучков.

Он также отметил, что США ради поддержки Израиля бросят Украину. При этом публицист выразил сомнение в желании Ирана начинать войну. Исламской Республике проще и дешевле вооружать хуситов или «Хезболлу», заключил эксперт.

Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута
Израильские ВВС атаковали южные районы ливанского Бейрута

Ранее в Совете Федерации также заявили, что на Ближнем Востоке может разгореться «конфликт не на шутку». Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Израиль «слетел с катушек».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Украина
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров