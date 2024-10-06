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6 октября, 12:32

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на юге Израиля, один человек погиб

В городе Беэр-Шева на юге Израиля неизвестный совершил вооружённое нападение на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи еврейского государства.

Последствия нападения неизвестного мужчины на прхоожих в городе на юге Израиля. Видео © Telegram / LocalFocus1

По имеющимся данным, пострадало не менее десяти человек, ещё один погиб. Как сообщает полиция Израиля, происшествие квалифицируется как теракт. Нападение произошло на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Виновника нейтрализовали.

Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте
Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс удар по студии ливанского телеканала «Аль-Манар» в Бейруте. При этом здание было частично разрушено.

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Telegram / LocalFocus1

Мария Любицкая
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