На Пхукете толпа трансвеститов напала на туриста из России из-за невинной шутки

На записанных камерой видеонаблюдения кадрах видно, как группа лиц, которых издалека можно принять за женщин, бросается на мужчину посреди проезжей части. Жертве достаются оплеухи ладонями, он отворачивается, закрывается руками и отступает, но около пяти преследователей на каблуках загоняют его в угол. Мужчина вырывается из западни, перепрыгнув ряд припаркованных мотоциклов, но там его уже поджидает особенно широкоплечая «дама» с сумкой и отвешивает ему весьма тяжёлую, судя по звуку, пощёчину. Кажется, что в моменте преследуемый рассвирепел и попытался отмахнуться, но не попал и сбежал, а догонять его уже не стали.