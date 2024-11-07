На Пхукете толпа трансвеститов напала на туриста из России из-за невинной шутки
В Таиланде группа «ледибоев» атаковала мужчину. Видео инцидента распространилось в Сети, сообщают, что ситуация произошла на Пхукете, а жертвой нападения стал российский турист из Набережных Челнов.
Предположительно, пхукетские трансгендеры мстят за насмешки жителю Татарстана. Видео © VK / «Регион116 Казань | Region116 Kazan»
На записанных камерой видеонаблюдения кадрах видно, как группа лиц, которых издалека можно принять за женщин, бросается на мужчину посреди проезжей части. Жертве достаются оплеухи ладонями, он отворачивается, закрывается руками и отступает, но около пяти преследователей на каблуках загоняют его в угол. Мужчина вырывается из западни, перепрыгнув ряд припаркованных мотоциклов, но там его уже поджидает особенно широкоплечая «дама» с сумкой и отвешивает ему весьма тяжёлую, судя по звуку, пощёчину. Кажется, что в моменте преследуемый рассвирепел и попытался отмахнуться, но не попал и сбежал, а догонять его уже не стали.
Как пишут в Сети, причиной конфликта стали насмешки россиянина над переодетыми в женщин мужчинами, которых он видел воочию впервые. Ну а те не стали терпеть обиду. Когда именно это случилось, неизвестно.
Ранее Life.ru писал о том, как группа неизвестных устроила несколько разгромных набегов на ресторан русской кухни на Пхукете. Местные СМИ со ссылкой на информацию от полиции сообщали, что нападавшие были иностранцами, которых по каким-то причинам разгневало заведение, пользовавшееся большой популярностью у российских туристов.