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30 сентября, 11:51

На Пхукете неизвестные разгромили русский ресторан, где угощали блинами, борщом и пельменями

The Phuket News: Неизвестные расстреляли ресторан русской кухни в Таиланде

Последствия налётов на русский ресторан на Пхукете. Обложка © The Phuket News / Cherng Talay Police

Последствия налётов на русский ресторан на Пхукете. Обложка © The Phuket News / Cherng Talay Police

Неизвестные совершили несколько налётов на ресторан русской кухни на тайском Пхукете. Как сообщает газета The Phuket News, ссылаясь на данные полиции, нападавшие — иностранцы, которые были недовольны заведением, куда приходят толпы россиян.

Так, в ночь на 29 сентября двое иностранцев на мотоциклах подъехали к ресторану в районе Банг-Тао. Охранник не успел отреагировать на происходящее. Он рассказал, что услышал звуки выстрелов, предположительно из травматического оружия, которыми нападавшие разбили стекло. Примерно через полчаса другой человек подошёл к ресторану и бросил камень в окно. После этого злоумышленник также, как и двое предыдущих вандалов, скрылся в неизвестном направлении. Преступников сейчас разыскивают.

Известно, что владельцы ресторана переехали на остров из России. В своём заведении они угощали туристов блинами, борщом, окрошкой, оливье и пельменями.

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Ранее сообщалось, что Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. По данным АТОР, эта азиатская страна вошла в тройку лидеров направлений, которые выбирают наши соотечественники.

Наталья Демьянова
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