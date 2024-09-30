На Пхукете неизвестные разгромили русский ресторан, где угощали блинами, борщом и пельменями

Неизвестные совершили несколько налётов на ресторан русской кухни на тайском Пхукете. Как сообщает газета The Phuket News, ссылаясь на данные полиции, нападавшие — иностранцы, которые были недовольны заведением, куда приходят толпы россиян.

Так, в ночь на 29 сентября двое иностранцев на мотоциклах подъехали к ресторану в районе Банг-Тао. Охранник не успел отреагировать на происходящее. Он рассказал, что услышал звуки выстрелов, предположительно из травматического оружия, которыми нападавшие разбили стекло. Примерно через полчаса другой человек подошёл к ресторану и бросил камень в окно. После этого злоумышленник также, как и двое предыдущих вандалов, скрылся в неизвестном направлении. Преступников сейчас разыскивают.

Известно, что владельцы ресторана переехали на остров из России. В своём заведении они угощали туристов блинами, борщом, окрошкой, оливье и пельменями.