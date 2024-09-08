Загадочно погибший на Пхукете россиянин сидел на «сухом голодании» перед смертью
Умерший на Пхукете уралец был состоятельным программистом до переезда в Таиланд
Илья Орлов с семьёй. Обложка © Telegram / SHOT
Найденный мёртвым на Пхукете житель Нижнего Тагила Илья Орлов до переезда в Таиланд имел высокий заработок и мог позволить себе хорошую жизнь. Об этом журналисту kp.ru рассказали родные погибшего.
«Илья по образованию программист, лет пять назад на Вагонке в Нижнем Тагиле у него был ремонт телефонов. А в последнее время занимался заработком в Интернете — биткоинами. Илья очень любил хвастаться деньгами. Около года назад он перешёл на заработок в Интернете, преуспел и переехал с женой и дочкой в Таиланд», — поделился собеседник издания.
Однако в Таиланде дела пошли плохо, семья испытывала финансовые трудности, на которые наложилось депрессивное состояние мужчины. Дочку пара отдала бабушке, которая поселилась в Патайе, а сами они уехали на Пхукет. Некогда состоятельный муж предложил супруге «сухое голодание»: они скитались по пляжам и ночевали на улице. Когда стало совсем плохо, то приходилось просить помощи и денег у посторонних. Сейчас полиция больше склоняется к версии суицида Орлова, так как экспертиза доказала, что его тело было истощено на фоне голодания, а знакомые подтверждают информацию о его депрессии из-за проблем с финансами.
Напомним, 3 сентября на Пхукете полиция обнаружила тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила. По одной из версий, он мог стать жертвой банды преступников. Мужчина переехал на Пхукет, чтобы разбогатеть, но у него не получилось и он связался с плохой компанией. По второй версии — россиянин совершил суицид, потому что жил по принципу «всё или ничего», вогнав себя в депрессию из-за трудностей с деньгами.