Загадочно погибший на Пхукете россиянин сидел на «сухом голодании» перед смертью Умерший на Пхукете уралец был состоятельным программистом до переезда в Таиланд 8 сентября, 19:30 Илья Орлов с семьёй. Обложка © Telegram / SHOT

Найденный мёртвым на Пхукете житель Нижнего Тагила Илья Орлов до переезда в Таиланд имел высокий заработок и мог позволить себе хорошую жизнь. Об этом журналисту kp.ru рассказали родные погибшего.

«Илья по образованию программист, лет пять назад на Вагонке в Нижнем Тагиле у него был ремонт телефонов. А в последнее время занимался заработком в Интернете — биткоинами. Илья очень любил хвастаться деньгами. Около года назад он перешёл на заработок в Интернете, преуспел и переехал с женой и дочкой в Таиланд», — поделился собеседник издания.

Однако в Таиланде дела пошли плохо, семья испытывала финансовые трудности, на которые наложилось депрессивное состояние мужчины. Дочку пара отдала бабушке, которая поселилась в Патайе, а сами они уехали на Пхукет. Некогда состоятельный муж предложил супруге «сухое голодание»: они скитались по пляжам и ночевали на улице. Когда стало совсем плохо, то приходилось просить помощи и денег у посторонних. Сейчас полиция больше склоняется к версии суицида Орлова, так как экспертиза доказала, что его тело было истощено на фоне голодания, а знакомые подтверждают информацию о его депрессии из-за проблем с финансами.

Авторы Татьяна Миссуми