«Со своими тараканами»: Друзья погибшего в Таиланде россиянина рассказали о его психических проблемах

Найденный мёртвым в Таиланде россиянин мог страдать от психических проблем. Об этом журналистам рассказали его знакомые. Они утверждают, что молодой человек был склонен к депрессии.

«Он с детства был как будто не от мира сего, со своими тараканами, но это не было так уж ярко выражено, не казалось фатальным. В целом он был парень хороший, но психически неустойчивый», — отметила одноклассница 27-летнего Ильи Орлова в беседе с Ura.ru.

Она также подчеркнула, что Илья не пришёл на последнюю встречу выпускников два года назад. Другой приятель парня вспомнил, что тот рассказывал ему о подавленном состоянии. По его словам, у погибшего была депрессия на ранней стадии, а также «крыша ехала».