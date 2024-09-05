«Со своими тараканами»: Друзья погибшего в Таиланде россиянина рассказали о его психических проблемах
Друзья погибшего в Таиланде россиянина заявили, что он был склонен к депрессии
Россиянин, тело которого обнаружили в Таиланде. Обложка © SHOT
Найденный мёртвым в Таиланде россиянин мог страдать от психических проблем. Об этом журналистам рассказали его знакомые. Они утверждают, что молодой человек был склонен к депрессии.
«Он с детства был как будто не от мира сего, со своими тараканами, но это не было так уж ярко выражено, не казалось фатальным. В целом он был парень хороший, но психически неустойчивый», — отметила одноклассница 27-летнего Ильи Орлова в беседе с Ura.ru.
Она также подчеркнула, что Илья не пришёл на последнюю встречу выпускников два года назад. Другой приятель парня вспомнил, что тот рассказывал ему о подавленном состоянии. По его словам, у погибшего была депрессия на ранней стадии, а также «крыша ехала».
В минувший вторник, 3 сентября, стало известно о жуткой трагедии, произошедшей в Таиланде. На острове Пхукет полиция обнаружила истерзанное тело, а также документы на имя 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. По версии следствия, он мог стать жертвой банды преступников. Не исключено, что убийцы россиянина сначала пытали его. Подробнее о травмах рассказали судмедэксперты. Полиция предполагает, что тело жертвы могли подкинуть в канаву после убийства.