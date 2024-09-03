В Таиланде обнаружили тело россиянина со следами пыток

Правоохранители отметили, что на теле россиянина были раны, характерные для пыток. По их мнению, преступники до того как убить туриста, издевались над ним. После расправы убийцы избавились от тела, оставив его в районе Карон на юге острова. Неподалёку от места, где нашли путешественника из РФ, обнаружили паспорт на имя 27-летнего Ильи Орлова. Уточняется, что в страну он прилетел ещё в апреле. Кроме того, были найдены документы женщины, которая тоже является россиянкой.