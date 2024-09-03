В Таиланде обнаружили тело россиянина со следами пыток
В Таиланде на острове Пхукет полиция обнаружила мёртвого гражданина России с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил телеканал Channel 8.
Правоохранители отметили, что на теле россиянина были раны, характерные для пыток. По их мнению, преступники до того как убить туриста, издевались над ним. После расправы убийцы избавились от тела, оставив его в районе Карон на юге острова. Неподалёку от места, где нашли путешественника из РФ, обнаружили паспорт на имя 27-летнего Ильи Орлова. Уточняется, что в страну он прилетел ещё в апреле. Кроме того, были найдены документы женщины, которая тоже является россиянкой.
По версии следствия, у погибшего мог возникнуть конфликт с бандой преступников. Полицейские ищут причастных к этому преступлению.
Это уже не первый погибший в королевстве россиянин. Ранее на Пхукете при сходе оползня погибла семейная пара из России. Стихия проломила стену дома, в котором жили россияне, когда они спали. Отец погибшего заявил, что похоронить сына и невестку планируют на родине.
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