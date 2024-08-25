«Главное — тела привезти в Россию»: Отец погибшего на Пхукете россиянина рассказал о трагедии

Отец погибшего на Пхукете россиянина Евгения Батурина рассказал, что хочет похоронить сына на родине. В беседе с 360.ru Александр Батурин признался, что главное сейчас — это доставить его тело в Россию.

О сходе оползня отец Евгения узнал из социальных сетей, после чего отчаянно пытался связаться с сыном. Позже друзья, которые проживали рядом, позвонили и сообщили ему о гибели наследника и невестки. Александр подчеркнул, что трагедия произошла, когда все спали, поэтому никто не мог помочь друг другу.

«Каждый находился у себя дома. Потом, когда грохот был сильный, первоначально вышел сосед, друг его, который недалеко жил. Увидел и пытался помочь. Но там помочь было нечем — большой селевой поток», — рассказал мужчина 360.ru.

В воскресенье, 25 августа, родственники погибших вылетят в Таиланд. Они намерены перевезти тела в Россию и похоронить на родине.

«Главное — тела привезти сюда, в Россию, и здесь похоронить по-человечески. Для нас сейчас это самое главное. Получится или не получится, не знаю», — заключил Александр Батурин.