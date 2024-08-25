Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 00:37

«Главное — тела привезти в Россию»: Отец погибшего на Пхукете россиянина рассказал о трагедии

Отец погибшего на Пхукете россиянина хочет похоронить сына на родине

Последствия схода оползня на Пхукете. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Последствия схода оползня на Пхукете. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Отец погибшего на Пхукете россиянина Евгения Батурина рассказал, что хочет похоронить сына на родине. В беседе с 360.ru Александр Батурин признался, что главное сейчас — это доставить его тело в Россию.

О сходе оползня отец Евгения узнал из социальных сетей, после чего отчаянно пытался связаться с сыном. Позже друзья, которые проживали рядом, позвонили и сообщили ему о гибели наследника и невестки. Александр подчеркнул, что трагедия произошла, когда все спали, поэтому никто не мог помочь друг другу.

«Каждый находился у себя дома. Потом, когда грохот был сильный, первоначально вышел сосед, друг его, который недалеко жил. Увидел и пытался помочь. Но там помочь было нечем — большой селевой поток», — рассказал мужчина 360.ru.

В воскресенье, 25 августа, родственники погибших вылетят в Таиланд. Они намерены перевезти тела в Россию и похоронить на родине.

«Главное — тела привезти сюда, в Россию, и здесь похоронить по-человечески. Для нас сейчас это самое главное. Получится или не получится, не знаю», — заключил Александр Батурин.

Life.ru узнал личности россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете
Life.ru узнал личности россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

Напомним, причиной схода оползня на Пхукете стали продолжительные сильные ливни. Стихийное бедствие уничтожило более 250 домов. В числе погибших оказалась семейная пара из России.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • таиланд
  • пхукет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров