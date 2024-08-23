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23 августа, 09:55

На Пхукете при сходе оползня погибла семейная пара из России

Последствия схода оползня на Пхукете. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Последствия схода оползня на Пхукете. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

В провинции Пхукет в Таиланде при сходе оползня погибла семейная пара из Владивостока. По данным местных СМИ, трагедия произошла рано утром в пятницу, 23 августа.

Последствия схода оползня на Пхукете. Видео © Telegram / SHOT

Стихия проломила стену дома, в котором жили россияне, когда они спали. Мужчина и женщина погибли на месте. В беседе с телеграм-каналом SHOT друзья погибших рассказали, что пара переехала из Владивостока на Пхукет 13 лет назад.

Последствия схода оползня на Пхукете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Последствия схода оползня на Пхукете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Смещение грунта произошло в районе Карон на юге острова. Там второй день идут сильные ливни, которые и спровоцировали оползень. Изначально было известно о пяти погибших, однако сейчас сообщается, что их число выросло до восьми. Среди жертв есть также местные и граждане Мьянмы, разрушено свыше 250 домов.

Большое количество людей пропали без вести. Сначала таковыми были признаны и россияне, однако затем стало известно, что они погибли.

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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при оползне

Ранее сообщалось, что в Таиланде правоохранители разбираются в смерти туриста из России, тело которого обнаружили на стройплощадке у арендуемой квартиры. Утром 20-летний парень вышел поплавать к бассейну, но в воду так и не зашёл. Страшную находку сделали через час.

Никита Осипов
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