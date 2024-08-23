На Пхукете при сходе оползня погибла семейная пара из России

В провинции Пхукет в Таиланде при сходе оползня погибла семейная пара из Владивостока. По данным местных СМИ, трагедия произошла рано утром в пятницу, 23 августа.

Последствия схода оползня на Пхукете. Видео © Telegram / SHOT

Стихия проломила стену дома, в котором жили россияне, когда они спали. Мужчина и женщина погибли на месте. В беседе с телеграм-каналом SHOT друзья погибших рассказали, что пара переехала из Владивостока на Пхукет 13 лет назад.

Последствия схода оползня на Пхукете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Смещение грунта произошло в районе Карон на юге острова. Там второй день идут сильные ливни, которые и спровоцировали оползень. Изначально было известно о пяти погибших, однако сейчас сообщается, что их число выросло до восьми. Среди жертв есть также местные и граждане Мьянмы, разрушено свыше 250 домов.

Большое количество людей пропали без вести. Сначала таковыми были признаны и россияне, однако затем стало известно, что они погибли.