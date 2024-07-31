Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при оползне

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии — Драупади Мурму и Нарендре Моди — в связи с трагическими последствиями схода оползней в южном индийском штате Керала. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала", — отметил российский лидер и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным погибших.

Ранее сообщалось о гибели более 100 человек в индийском штате Керала в результате схода оползней, которые были вызваны проливными дождями. Десятки людей ещё числятся пропавшими без вести. По данным властей, в пострадавшем регионе проживали семьи, большая часть которых занималась выращиванием чая и кардамона. На данный момент спасено уже 400 человек.