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31 июля, 15:57

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей при оползне

Последствия схода оползней на юге Индии. Обложка © X / IVishnu__

Последствия схода оползней на юге Индии. Обложка © X / IVishnu__

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии — Драупади Мурму и Нарендре Моди — в связи с трагическими последствиями схода оползней в южном индийском штате Керала. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала", — отметил российский лидер и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным погибших.

Также Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от разгула стихии.

  • Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / madhuriadnal
    Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / madhuriadnal
  • Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__
    Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__
  • Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__
    Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__
  • Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__
    Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / IVishnu__

Последствия схода оползней на юге Индии. Фото © X / madhuriadnal

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Ранее сообщалось о гибели более 100 человек в индийском штате Керала в результате схода оползней, которые были вызваны проливными дождями. Десятки людей ещё числятся пропавшими без вести. По данным властей, в пострадавшем регионе проживали семьи, большая часть которых занималась выращиванием чая и кардамона. На данный момент спасено уже 400 человек.

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Наталья Демьянова
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