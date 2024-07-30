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30 июля, 14:04

Более 100 человек стали жертвами оползней в Индии

Более 100 человек стали жертвами оползней в Индии. Обложка © X / Pakka Telugu Media

Более 100 человек стали жертвами оползней в Индии. Обложка © X / Pakka Telugu Media

В результате оползней в штате Керала на юго-западе Индии погибли более 100 человек. Об этом сообщает телеканал News18.

Более 100 человек стали жертвами оползней в Индии. Видео © X / Pakka Telugu Media

Ранее местные СМИ сообщали о 84 погибших из-за оползней. Однако позднее информация была обновлена, главный министр Кералы Пинарайи Виджаян на пресс-конференции заявил, что число погибших увеличилось до 93 человек. Он также отметил, что цифры постоянно меняются, так как спасательная операция идёт до сих пор.

"Мы открыли 45 лагерей помощи в Ваянаде и в общей сложности 118 лагерей по всему штату, в которых разместили 5531 человека", — прокомментировал министр.

На данный момент погибшими числятся 106 человек. Согласно имеющимся данным, среди них нет россиян. В штате объявлен двухдневный траур. Поиски продолжаются, спасены уже 400 жителей. Оползни, как отмечено, были спровоцированы продолжительными муссонными ливнями в районе Ваянад на северо-востоке Кералы. Вследствие этого в течение четырёх часов сошло три оползня.

Более 2 тысяч человек погребены заживо под оползнем в Папуа – Новой Гвинее
Более 2 тысяч человек погребены заживо под оползнем в Папуа – Новой Гвинее

Ранее Life.ru сообщал о сходе оползня в Швейцарии. В результате стихийного бедствия погибли два человека.

Мария Любицкая
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