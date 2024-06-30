При сходе оползня в Швейцарии погибли два человека, один пропал без вести
Из-за проливных дождей на юго-востоке Швейцарии случился оползень. Местная кантональная полиция сообщила о двух погибших и одном пропавшем без вести человеке.
Оползень в Швейцарии. Видео © Х / Volcaholic
"Полиция кантона сообщает, что в связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями Rega (служба воздушного спасения. — Прим. Life.ru) были обнаружены тела двух человек, в настоящее время проходит процедура их опознания. Ведутся поиски третьего человека, пропавшего без вести", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что на японском острове Окинава из-за сильных ливней объявили эвакуацию для 313,7 тысячи жителей. В регионе зафиксировали четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. В этом случае гражданам рекомендуют эвакуироваться в убежище.
Х / Volcaholic