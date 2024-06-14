В Японии объявили эвакуацию более 300 тысяч человек из-за мощного ливня

В японском городе Наха (административный центр самой южной префектуры Окинава) объявили эвакуацию для 313,7 тысячи жителей из-за угрозы оползней на фоне сильных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сильный ливень затопил Окинаву. Видео © X / kariyushi19

В регионе объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. В этом случае горожанам рекомендуют эвакуироваться в убежище. На пятом уровне угрозы необходимо принять экстренные и неотложные меры для спасения жизни, в частности укрыться на уровне выше второго этажа.