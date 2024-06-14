ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 11:42

В Японии объявили эвакуацию более 300 тысяч человек из-за мощного ливня

NHK: На Окинаве на фоне угроз оползней объявили эвакуацию для 313,7 тыс. жителей

В японском городе Наха (административный центр самой южной префектуры Окинава) объявили эвакуацию для 313,7 тысячи жителей из-за угрозы оползней на фоне сильных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сильный ливень затопил Окинаву. Видео © X / kariyushi19

В регионе объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. В этом случае горожанам рекомендуют эвакуироваться в убежище. На пятом уровне угрозы необходимо принять экстренные и неотложные меры для спасения жизни, в частности укрыться на уровне выше второго этажа.

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

А ранее Life.ru писал, что 3 июня в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Была объявлена угроза цунами, однако спустя несколько минут её отменили. Очаг стихийного бедствия находился в районе полуострова Ното.

Обложка ©

X / kariyushi19

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров