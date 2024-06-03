В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Эпицентр находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 километров, причём через десять минут после первого толчка произошёл ещё один такой же силы. Была объявлена угроза цунами, но спустя несколько минут её отменили. Местному населению сообщили о вероятности повторных землетрясений и призвали сохранять спокойствие.