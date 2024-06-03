В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9
В японской префектуре Исикава зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информировало Метеорологическое управление Японии.
Эпицентр находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 километров, причём через десять минут после первого толчка произошёл ещё один такой же силы. Была объявлена угроза цунами, но спустя несколько минут её отменили. Местному населению сообщили о вероятности повторных землетрясений и призвали сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в субботу, 1 июня, у побережья Южных Курил было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,5. По словам сейсмолога, жители острова могли ощутить колебания силой до двух баллов. Тревога цунами при этом не объявлялась.
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