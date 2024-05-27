Более 2 тысяч человек погребены заживо под оползнем в Папуа – Новой Гвинее

В центральном районе Папуа – Новой Гвинеи сошёл сильнейший оползень. Его жертвами могут стать более 2 тысяч человек — они погребены заживо под слоем земли, но пока об их судьбе ничего не известно. О трагедии сообщает Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации.

"В результате схода оползня более 2 тысяч человек оказались погребены заживо. Он вызвал серьёзные разрушения строений, приусадебных участков, а также нанёс существенный удар по логистической системе страны", — процитировало агентство Reuters письмо ведомства, направленное в ООН.

По предварительным данным, в деревне Каокалам, что в 600 километрах от Порт-Морсби, разрушено более 150 жилых домов. На месте работают сотрудники местных экстренных служб и гуманитарных организаций. Разбор завалов ведётся очень медленно, так как из техники в наличии только лопаты.

"Нам очень нужна дополнительная помощь, нужны лекарства и любые инструменты, которые можно использовать для выкапывания тел", — говорит местный священник Стивен Янг.

С пятницы, когда и произошло ЧП, до понедельника спасателям удалось откопать всего шесть тел погибших. Под слоями грунта и камней остаётся более 2 тысяч жителей деревни. Также поиски затрудняются географическим положением населённого пункта — специальная техника просто не может проехать по горной местности.