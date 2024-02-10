Страшный оползень на Филиппинах унёс жизни 35 человек
Число жертв схода оползня на Филиппинах возросло до 35
Оползень в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах. Обложка © X / AlexTerry
На Филиппинах сошёл мощный оползень. Число жертв стихии, которая разбушевалась в провинции Давао-де-Оро, увеличилось уже до 35. 77 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал GMA News.
Последствия оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах. Видео © X / AlexTerry
По словам властей, высота оползня может составлять от 30 до 50 метров, что существенно осложняет поисково-спасательную операцию. При этом в пятницу из-под завалов достали трёхлетнюю девочку, которая провела там около 60 часов.
Оползень сошёл во вторник, груда камней накрыла несколько домов и автобусы, которые перевозили сотрудников местной золотодобывающей компании.
А ранее Life.ru сообщал, что лесные пожары разбушевались на территории региона Вальпараисо в Чили в начале февраля. Пламя охватило площадь более 40 тысяч гектаров, уничтожив свыше тысячи домов. Чилийские власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. 5 февраля в стране был объявлен траур.