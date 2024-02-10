Страшный оползень на Филиппинах унёс жизни 35 человек

На Филиппинах сошёл мощный оползень. Число жертв стихии, которая разбушевалась в провинции Давао-де-Оро, увеличилось уже до 35. 77 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал GMA News.

Последствия оползня в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах. Видео © X / AlexTerry

По словам властей, высота оползня может составлять от 30 до 50 метров, что существенно осложняет поисково-спасательную операцию. При этом в пятницу из-под завалов достали трёхлетнюю девочку, которая провела там около 60 часов.