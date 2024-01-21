Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал автомобильное движение
Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал движение автомобилей, сообщает SHOT. Уже больше часа водители не могут уехать из-за перекрытых дорог и жалуются, что на место не едут специальные службы.
Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал движение машин. Видео © VK / "Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП"
В горах курорта продолжаются обильные снегопады. Осадки не прекращаются в течение суток. Когда будет открыто движение, неизвестно.
А ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости.