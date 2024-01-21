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21 января, 14:43

Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал автомобильное движение

Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал движение автомобилей, сообщает SHOT. Уже больше часа водители не могут уехать из-за перекрытых дорог и жалуются, что на место не едут специальные службы.

Оползень сошёл на дорогу в Сочи и парализовал движение машин. Видео © VK / "Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП"

В горах курорта продолжаются обильные снегопады. Осадки не прекращаются в течение суток. Когда будет открыто движение, неизвестно.

В Московском регионе попрощались со всеми циклонами
В Московском регионе попрощались со всеми циклонами

А ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости.

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VK / "Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП"

Александра Мышляева
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