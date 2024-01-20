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20 января, 20:57

В Московском регионе попрощались со всеми циклонами

Синоптик Ильин: Из Московского региона ушли все циклоны

В выходные жители столицы увидят хорошую погоду — морозную зиму почти без осадков. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

По его словам, из Московского региона ушли все циклоны. Теперь эта территория находится в области относительно высокого давления. Оно составит норму и в течение дня будет расти. В воскресенье оно составит порядка 760 мм ртутного столба.

Сегодня в основном преобладает облачная погода, почти без осадков. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, его скорость — 4–9 м/с. Температура воздуха -4...-6 °С. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха составит -15...-17 °С в столице и -15...-20 °С в области. Днём в Москве 21 января ожидается -10...-12 °С, в области -9...-14 °С. Осадков не будет, но на дорогах сохранится гололедица. А уже в начале новой недели установится тенденция на повышение температуры.

"В понедельник днём -6...-8 °С в Москве. Облачно, ветер южный. Однако в ночные часы в понедельник -16...-18 °С в столице и -16...-21 °С по области. Во вторник ночью тоже начнётся потепление. Ночью -9...-14 °С, а днём потеплеет до -1...-6 °С. В среду ночью -1...-6 °С, а днём +1...-4 °С", — заключил Ильин.

Пассажиры не могут улететь из Нового Уренгоя из-за непогоды
Пассажиры не могут улететь из Нового Уренгоя из-за непогоды

К сожалению, с погодой пока повезло не всем. Например, в Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Анатолий Симоненко
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