Пассажиры не могут улететь из Нового Уренгоя из-за непогоды

В Новом Уренгое из-за непогоды задерживаются вылеты пяти авиарейсов. Это следует из информации на электронном табло воздушной гавани.

Непогода в Новом Уренгое. Видео © Telegram / "Импульс Севера | Новый Уренгой"

Так, перенос затронул два рейса в Москву, а также в Тюмень, Екатеринбург и Красноселькуп. Пассажиры последнего вместо 10:00 мск вылетят только завтра, 21 января, в 09:00 мск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость, передаёт Ura.ru.