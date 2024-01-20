Пассажиры не могут улететь из Нового Уренгоя из-за непогоды
В Новом Уренгое из-за метели и сильного ветра задерживаются авиарейсы
В Новом Уренгое из-за непогоды задерживаются вылеты пяти авиарейсов. Это следует из информации на электронном табло воздушной гавани.
Непогода в Новом Уренгое. Видео © Telegram / "Импульс Севера | Новый Уренгой"
Так, перенос затронул два рейса в Москву, а также в Тюмень, Екатеринбург и Красноселькуп. Пассажиры последнего вместо 10:00 мск вылетят только завтра, 21 января, в 09:00 мск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость, передаёт Ura.ru.
Ранее в Перми из-за непогоды закрыли аэропорт Большое Савино. Это связано с сильным снегопадом, который привёл к снижению коэффициента сцепления на взлётно-посадочной полосе. Задержан один рейс.
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