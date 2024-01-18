Названы сроки открытия аэропорта Краснодара Спикер гордумы Галушко допустила, что аэропорт Краснодара откроют в феврале 18 января, 16:31 Тестовый рейс в аэропорту Краснодара. Обложка © ТАСС / Роман Соколов

В Краснодаре аэропорт может начать работу уже в феврале, сейчас решаются необходимые вопросы с Минобороны РФ. Об этом сообщила журналистам председатель городской думы Вера Галушко.

"Аэропорт обещают в феврале... Что касается согласования с Министерством обороны, то они сейчас готовят предложение. Не исключено, что где-то в феврале они откроют", — поделилась она в беседе с журналистами.

По её словам, сейчас уже идёт подготовка к открытию прямого сообщения между Краснодаром и Стамбулом, самолёты будут отправляться по этому направлению исключительно в дневное время.

Напомним, полёты в аэропорт Краснодара были ограничены с 24 февраля 2022 года. Осенью прошлого года сообщалось о возможном возобновлении его работы. А 15 декабря воздушная гавань приняла тестовый рейс. Superjet 100 авиакомпании "Азимут" без пассажиров прибыл из Минеральных Вод. В конце декабря 2023 года рейсы "Аэрофлота" в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево.

Авторы Татьяна Миссуми