Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс. Обложка © ТАСС / Роман Соколов
Аэропорт Краснодара Пашковский в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс, сообщили в Росавиации. Superjet 100 авиакомпании "Азимут" прибыл из Минеральных Вод, пассажиров на борту не было. Этот полёт необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.
"Тестовый полёт самолёта в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет", — рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Напомним, аэропорт Пашковский закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022-го. Как ранее узнал Лайф, воздушная гавань может возобновить работу уже 25 декабря после завершения всех тестовых полётов и отработки схем безопасности. Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев, и сам президент РФ Владимир Путин. При этом аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.