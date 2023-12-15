Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс

Аэропорт Краснодара Пашковский в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс, сообщили в Росавиации. Superjet 100 авиакомпании "Азимут" прибыл из Минеральных Вод, пассажиров на борту не было. Этот полёт необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.