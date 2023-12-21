Рейсы "Аэрофлота" в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево

В расписании московского аэропорта Шереметьево появились рейсы "Аэрофлота" в Краснодар, которые начнут выполняться с 25 декабря этого года. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

По информации Шереметьево, самолёты будут вылетать из столичного аэропорта в ночное, утреннее и дневное время. В настоящее время продажи билетов на рейсы ещё не открылись.