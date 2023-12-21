Рейсы "Аэрофлота" в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево
Шереметьево опубликовало в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
В расписании московского аэропорта Шереметьево появились рейсы "Аэрофлота" в Краснодар, которые начнут выполняться с 25 декабря этого года. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.
По информации Шереметьево, самолёты будут вылетать из столичного аэропорта в ночное, утреннее и дневное время. В настоящее время продажи билетов на рейсы ещё не открылись.
Как ранее сообщал Лайф, аэропорт Краснодара 15 декабря принял тестовый рейс. Superjet 100 авиакомпании "Азимут" без пассажиров прибыл из Минеральных Вод. Во время полёта проверялись все аспекты взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Ожидается, что полноценное возобновление работы аэропорта начнётся 25 декабря.
ТАСС / Роман Соколов