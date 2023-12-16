Аэропорт Краснодара на "отлично" прошёл проверку тестовым рейсом
SHOT: По факту комплексной проверки аэропорт Краснодара получил оценку "отлично"
Краснодарский аэропорт Пашковский на "отлично" прошёл проверку тестовым рейсом, который состоялся в пятницу, 15 декабря. Как сообщает SHOT, в настоящее время сотрудники воздушной гавани ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов.
Краснодарский аэропорт Пашковский на отлично прошёл проверку тестовым рейсом. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, вместе с рейсом "Азимута" в проверке аэропорта были задействованы студенты профильных колледжей. Они участвовали в симуляции полноценной работы воздушной гавани: прохождения регистрации и посадки, паспортного контроля и прочих систем. По факту всех проверок Пашковский получил оценку "отлично" от органов по надзору.
Как ранее сообщал Лайф, аэропорт Краснодара 15 декабря принял тестовый рейс. Superjet 100 авиакомпании "Азимут" без пассажиров прибыл из Минеральных Вод. Во время полёта проверялись все аспекты взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. Ожидается, что полноценное возобновление работы аэропорта начнётся 25 декабря.
Кадр из видео Telegram / SHOT