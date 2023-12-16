Аэропорт Краснодара на "отлично" прошёл проверку тестовым рейсом

Краснодарский аэропорт Пашковский на "отлично" прошёл проверку тестовым рейсом, который состоялся в пятницу, 15 декабря. Как сообщает SHOT , в настоящее время сотрудники воздушной гавани ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов.

По информации телеграм-канала, вместе с рейсом "Азимута" в проверке аэропорта были задействованы студенты профильных колледжей. Они участвовали в симуляции полноценной работы воздушной гавани: прохождения регистрации и посадки, паспортного контроля и прочих систем. По факту всех проверок Пашковский получил оценку "отлично" от органов по надзору.