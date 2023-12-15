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В аэропорту Краснодара в ближайшее время откроют международный терминал

15 декабря, 08:29
<p>Аэропорт Пашковский в Краснодаре. Обложка © <a href="https://krr.aero/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krr.aero</a></p>

Аэропорт Пашковский в Краснодаре. Обложка © krr.aero

Международный терминал в ближайшее время откроют в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. В первую очередь планируется восстановить рейсы в Турцию, Армению и Узбекистан.

Сейчас, по данным телеграм-канала, специалисты Минобороны и Росавиации финально проверяют всех работников международного терминала, особенно с высоким уровнем доступа.

Путин подтвердил, что аэропорт в Краснодаре вскоре может быть открыт

Путин подтвердил, что аэропорт в Краснодаре вскоре может быть открыт

Напомним, что аэропорт Пашковский в Краснодаре был закрыт с 24 февраля 2022 года. Как стало известно, 15 декабря авиакомпания "Азимут" проведёт первый тестовый полёт туда из Внуково. Воздушная гавань может возобновить работу 25 декабря. Аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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