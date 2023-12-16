Названо объяснение, зачем аэропорт Краснодара принял пустой борт

Пробный полёт аэропорту Краснодара, осуществлённый 15 декабря, был нужен, чтобы отработать технологию отправки и принятия самолётов после простоя. В случае обнаружения недоработок их можно устранить.

Как рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, это поможет в дальнейшем осуществлять рейсы без накладок и сбоев. Он также заверил, что сейчас риски равны нулю, а сами перелёты в Краснодар совершенно безопасны.

"Когда началась СВО, во многом перестраховывались в части перелётов. Понятны были риски, угрозы, но какие из них оправданны — было непонятно. Наверное, в итоге просто взяли с запасом. Для Краснодара сейчас риски не то чтобы минимальны, они просто отсутствуют. Если бы был хоть минимальный процент рисков, аэропорт не открывали бы", — заверил Гусаров.

Эксперт обратил внимание, что цены на билеты могут быть завышены перед новогодними праздниками из-за высокого спроса и малого количества рейсов. Но после праздников их стоимость не будет превышать цены на перелёты в Сочи, добавил Гусаров.