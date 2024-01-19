Пермский аэропорт приостановил работу из-за сильного снегопада и бокового ветра
Международный аэропорт Большое Савино в Перми закрылся из-за непогоды
Аэропорт Большое Савино в Перми закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.
"Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на приём и отправление воздушных судов", — говорится в сообщении.
Там пояснили, что ограничения работы взлётно-посадочной полосы связаны с сильным снегопадом, который, в свою очередь, привёл к снижению коэффициента сцепления. В результате на вылет задержался один рейс — авиакомпании "РусЛайн" в Нарьян-Мар. Кроме того, все самолёты, следовавшие в Пермь, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Помимо снега "неоценимый" вклад в работу аэропорта внёс сильный боковой ветер, который помешал приземлиться самолёту авиакомпании S7, следовавшему из Новосибирска. В итоге лайнер отправился в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
В пресс-службе авиагавани подчеркнули, что все службы, отвечающие за состояние ВПП, переведены в усиленный режим работы. Актуальную информацию о прилётах и вылетах там рекомендовали смотреть на онлайн-табло, которое оперативно обновляется. В аэропорту добавили, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Накануне Лайф сообщал о приостановке работы столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Впрочем, приём и выпуск воздушных судов из авиагаваней возобновился в кратчайшие сроки.
ТАСС / Карпов Ладислав