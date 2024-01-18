Аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр"
Московский аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр", сейчас воздушная гавань работает штатно: рейсы принимают и выпускают.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 12:00 аэропорт Внуково работает на приём воздушных судов. С 12:30 на приём и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Напомним, днём 18 января аэропорт Внуково временно приостанавливал работу из-за введения плана "Ковёр". Подобные ограничения часто вводятся на фоне атак беспилотниками.
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