Регион

Уведомления отключены

18 января, 10:05

Аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр"

Московский аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр", сейчас воздушная гавань работает штатно: рейсы принимают и выпускают.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 12:00 аэропорт Внуково работает на приём воздушных судов. С 12:30 на приём и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске
Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске

Напомним, днём 18 января аэропорт Внуково временно приостанавливал работу из-за введения плана "Ковёр". Подобные ограничения часто вводятся на фоне атак беспилотниками.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров