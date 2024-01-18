Аэропорт Внуково возобновил работу после введения плана "Ковёр"

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. С 12:00 аэропорт Внуково работает на приём воздушных судов. С 12:30 на приём и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.