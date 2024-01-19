Летевший из Москвы в Кемерово самолёт вынужденно сел в Новосибирске

Выполнявший рейс из Москвы в Кемерово самолёт авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, причиной этому стала техническая неисправность воздушного судна.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа", — сказано в сообщении ведомства.

Борт отстранили от эксплуатации. Всего на нём было 179 пассажиров. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует защиту прав людей на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.