Выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Архангельска Як-42 отбуксирован на стоянку
Выкатившийся за пределы ВПП в Архангельске Як-42. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура
Выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Талаги в Архангельске самолёт Як-42 отбуксирован на стоянку. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань вновь открыта.
"Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 по Москве. Самолёт Як-42Д авиакомпании "Арктика" отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении.
Произошедшее квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент.
Напомним, самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в Архангельске вечером 12 января при посадке. На борту находилось 53 пассажира и пять членов экипажа. Все люди были успешно эвакуированы. После случившегося аэропорт был временно закрыт.