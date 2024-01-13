Выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Архангельска Як-42 отбуксирован на стоянку

Выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Талаги в Архангельске самолёт Як-42 отбуксирован на стоянку. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань вновь открыта.

"Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 по Москве. Самолёт Як-42Д авиакомпании "Арктика" отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении.

Произошедшее квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент.