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13 января, 03:01

Выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Архангельска Як-42 отбуксирован на стоянку

Выкатившийся за пределы ВПП в Архангельске Як-42. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

Выкатившийся за пределы ВПП в Архангельске Як-42. Обложка © t.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

Выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Талаги в Архангельске самолёт Як-42 отбуксирован на стоянку. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань вновь открыта.

"Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 по Москве. Самолёт Як-42Д авиакомпании "Арктика" отбуксирован на стоянку", — говорится в сообщении.

Произошедшее квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент.

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Напомним, самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в Архангельске вечером 12 января при посадке. На борту находилось 53 пассажира и пять членов экипажа. Все люди были успешно эвакуированы. После случившегося аэропорт был временно закрыт.

Артур Лапсаков
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