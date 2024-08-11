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11 августа, 08:06

Россиянин уже собирался улетать из Таиланда, но его тело нашли на стройке у дома

Турист из Краснодарского края умер в Таиланде, упав с бассейна на крыше

Место обнаружения тела российского туриста в Таиланде. Обложка © The Thaiger

Место обнаружения тела российского туриста в Таиланде. Обложка © The Thaiger

В Таиланде правоохранители разбираются в смерти туриста из России, тело которого обнаружили на стройплощадке у арендуемой квартиры. Как пишет SHOT, утром 20-летний Владислав из станицы Степная Краснодарского края вышел поплавать к бассейну на седьмом этаже кондоминиума в Чалонге на Пхукете, но в воду так и не зашёл. Страшную находку сделали через час.

На теле парня обнаружили травмы, характерные при падении с высоты. Известно, что 2 августа Владислав снял апартаменты через знакомых соотечественников, а в день смерти должен был возвращаться на Родину. Дома у него нашли собранный чемодан. Следов насилия не зафиксировано. Информацию о смерти россиянина уже направили в посольство.

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Ранее россиянка попала в страшное ДТП с Таиланде и столкнулась с настоящим вымогательством со стороны местных врачей. Несмотря на сербёзные травмы, медики требовали большие деньги за работу — четыре миллиона рублей. В РФ Валентина работает врачом.

Матвей Константинов
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