Россиянин уже собирался улетать из Таиланда, но его тело нашли на стройке у дома

В Таиланде правоохранители разбираются в смерти туриста из России, тело которого обнаружили на стройплощадке у арендуемой квартиры. Как пишет SHOT, утром 20-летний Владислав из станицы Степная Краснодарского края вышел поплавать к бассейну на седьмом этаже кондоминиума в Чалонге на Пхукете, но в воду так и не зашёл. Страшную находку сделали через час.

На теле парня обнаружили травмы, характерные при падении с высоты. Известно, что 2 августа Владислав снял апартаменты через знакомых соотечественников, а в день смерти должен был возвращаться на Родину. Дома у него нашли собранный чемодан. Следов насилия не зафиксировано. Информацию о смерти россиянина уже направили в посольство.