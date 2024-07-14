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14 июля, 14:42

Таиланд продлит 60-дневный безвизовый режим для россиян

Премьер Таиланда подпишет указ о продлении 60-дневного безвиза для россиян

Согласно грядущему постановлению премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина, в стране будет продлён 60-дневный безвизовый режим для России и ряда других государств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства королевства.

"Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран",  сообщили в кабмине.

Туристический сектор является одним из крупнейших источников дохода для экономики Таиланда, поэтому власти страны продолжают привлекать путешественников. На данный момент граждане России могут находиться без визы на территории государства в течение 60 дней. Данное постановление было опубликовано 1 мая 2024 года. При этом ранее россияне могли находиться в королевстве без визы 90 дней.

Согласно статистике, за первое полугодие 2024 года Таиланд посетили почти миллион россиян.

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Ранее Life.ru рассказал о введении безвизового режима для российских туристов в Шри-Ланку. Похожее предложение также рассматривают Бахрейн и Кувейт.

Обложка ©

Freepik / diana.grytsku

Мария Любицкая
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