Таиланд продлит 60-дневный безвизовый режим для россиян

Согласно грядущему постановлению премьер-министра Таиланда Сеттха Тхависина, в стране будет продлён 60-дневный безвизовый режим для России и ряда других государств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства королевства.

"Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран", — сообщили в кабмине.

Туристический сектор является одним из крупнейших источников дохода для экономики Таиланда, поэтому власти страны продолжают привлекать путешественников. На данный момент граждане России могут находиться без визы на территории государства в течение 60 дней. Данное постановление было опубликовано 1 мая 2024 года. При этом ранее россияне могли находиться в королевстве без визы 90 дней.