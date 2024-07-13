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13 июля, 17:14

Страна с Аравийского полуострова захотела наладить прямое авиасообщение с Россией

Шейх Альадвани: Кувейт хочет наладить прямое авиасообщение с Россией

Виды на Эль-Кувейт. Обложка © Unsplash / Ahmad Mohammed

Виды на Эль-Кувейт. Обложка © Unsplash / Ahmad Mohammed

Председатель правления Организации публичной дипломатии WAGB шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани вынес на обсуждение предложение об организации прямых перелётов между Россией и Кувейтом. Он отметил, что кувейтская сторона сможет взять на себя ответственность по решению всех вопросов, связанных с разрешением и налаживанием перелётов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам подготовительной встречи к Международному муниципальному форуму стран БРИКС, который имеется в распоряжении Life.ru.

"Организация прямых перелётов между нашими странами значительно упростит взаимодействие и откроет новые возможности для туризма и бизнеса. Мы готовы взять на себя все необходимые вопросы, связанные с разрешениями, необходимыми для прямых перелётов российских авиакомпаний", — заявил шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани.

Шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани (в центре). Фото © Представлено Life.ru

Шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани (в центре). Фото © Представлено Life.ru

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Россия может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей. Также обговаривается вопрос по поводу перелётов в Индонезию и Саудовскую Аравию.

Мария Любицкая
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