Страна с Аравийского полуострова захотела наладить прямое авиасообщение с Россией

Председатель правления Организации публичной дипломатии WAGB шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани вынес на обсуждение предложение об организации прямых перелётов между Россией и Кувейтом. Он отметил, что кувейтская сторона сможет взять на себя ответственность по решению всех вопросов, связанных с разрешением и налаживанием перелётов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам подготовительной встречи к Международному муниципальному форуму стран БРИКС, который имеется в распоряжении Life.ru.

"Организация прямых перелётов между нашими странами значительно упростит взаимодействие и откроет новые возможности для туризма и бизнеса. Мы готовы взять на себя все необходимые вопросы, связанные с разрешениями, необходимыми для прямых перелётов российских авиакомпаний", — заявил шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани.

Шейх Наиф Аль-Мухана Альадвани (в центре). Фото © Представлено Life.ru