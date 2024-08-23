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23 августа, 16:55

Life.ru узнал личности россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

SHOT назвал личности россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

Последствия схода оползня на Пхукете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Последствия схода оползня на Пхукете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phuket Info Center

Стали известны личности россиян, погибших в результате схода оползня в Таиланде. Как сообщает SHOT, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская.

Евгений и Екатерина, погибшие при сходе оползня на Пхукете. Фото © SHOT

Евгений и Екатерина, погибшие при сходе оползня на Пхукете. Фото © SHOT

Евгений увлекался мотоциклами и байками. С Екатериной вели бизнес — продавали азиатскую косметику. Они родом из Владивостока, на Пхукет переехали 13 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что на Пхукете при сходе оползня погибла семейная пара из России. Стихия проломила стену дома, в котором жили россияне, когда они спали.

Никита Никонов
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