Life.ru узнал личности россиян, погибших при сходе оползня на Пхукете

Стали известны личности россиян, погибших в результате схода оползня в Таиланде. Как сообщает SHOT, это 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская.

Евгений и Екатерина, погибшие при сходе оползня на Пхукете. Фото © SHOT

Евгений увлекался мотоциклами и байками. С Екатериной вели бизнес — продавали азиатскую косметику. Они родом из Владивостока, на Пхукет переехали 13 лет назад.