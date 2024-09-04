Не оставили следов: Life.ru узнал о странных деталях смерти россиянина в Таиланде

Странная смерть российского туриста в Таиланде: по одной из версий, преступники могли подкинуть тело со следами жутких пыток к статуе змееподобного существа на Пхукете.

Россиянин, чьё тело нашли в Таиланде. Фото © SHOT

Местный житель рассказал SHOT, что история со смертью 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области продолжает обрастать загадками. На месте, где было обнаружено тело россиянина следователи не нашли следов крови. Также полицейские не смогли найти орудие преступления. Они подозревают, что мужчину могли убить, а тело подкинуть позже в канаву. Всё лицо Ильи было в синяках, а руки порезаны до костей.

Силовики допросили жену Орлова. Женщина утверждает, что у мужа были серьёзные проблемы с психикой. По её словам, супруг постоянно говорил о самоубийстве. По данным телеграм-канала, у семейной пары есть маленький ребёнок, который сейчас находится с бабушкой в Паттайе.

Расследованием занимается туристическая полиция. Сотрудники пытались отследить место преступления по камерам, но в тот трагический день они не работали.